بالفيديو.. عمرو أديب ساخرا: ” الجزيرة فين..الدوحة بتغرق “

القاهرة(صدى):

سخر الإعلامي المصري عمرو أديب من عدم قدرة الحكومة القطرية على التعامل مع مياه الأمطار، التي غمرت شوارع الدوحة وغالبية البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، وتساءل عبر برنامجه ” الحكاية ” ، كيف لدولة لا تسطيع التعامل مع الأمطار أن تنظم مسابقة بحجم كأس العالم 2022؟

وقال أديب الذي انتقل أخيرا إلى قناة إم بي سي مصر، إن قطر التي تعد الدولة صاحبة الدخل الفردي الأعلى في العالم ” بتغرق…الدوحة بتغرق ” على حد قوله.

وأضاف: ” الجزيرة فين الدوحة بتغرق..العاصمة العربية الأولى اللي هتستضيف كأس العالم الناس هتجيلها بالمراكب “.

وسادت موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن عدم قدرة حكومة قطر على التخطيط لتصريف مياه الأمطار، وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو المختلفة لمعاناة القطريين في التنقل وسط مياه الأمطار التي تملأ شوارع الدوحة كمادة للسخرية بعد انتشار الكثير منها.