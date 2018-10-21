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عبدالله السدحان يكشف حقيقة عودة مسلسل ” طاش ما طاش “

عبدالله السدحان يكشف حقيقة عودة مسلسل ” طاش ما طاش “
أماني الغامدي(صدى):

علق الفنان عبدالله السدحان على الأخبار التي تم تداولها عن عودة مسلسل ” طاش ما طاش ” من جديد، كما رد على ما يشاع حول بث الموسم الثاني من مسلسل ” بدون فلتر ” على قناة أخرى غير القناة السعودية.

وقال ” السدحان ” إن كل ما يتم تداوله حول عودة ” طاش ما طاش ” ، شائعة يتم تداولها سنويًا على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

وعن مسلسل ” بدون فلتر ” ، أوضح أنه لن يحدث إطلاقًا تسليم مسلسل ” بدون فلتر ” لقناة غير ” السعودية ” ، مشيرًا إلى أنه يتواجد حاليًا في دبي للمشاركة في لقاءات عمل لاستثمار النجاح الذي حققه مسلسل ” بدون فلتر ” .

كما كشف ” السدحان ” أن الجزء الثاني من المسلسل سيتم تقديمه على نحو أفضل، سُيغلب عليه الطابع الكوميدي وسيقدم بتقنيات احترافية في التصوير والمونتاج.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 985 ] نشر منذ 35 دقيقة

يازينك ساكت ياسدحان.

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