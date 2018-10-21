عبدالله السدحان يكشف حقيقة عودة مسلسل ” طاش ما طاش “
علق الفنان عبدالله السدحان على الأخبار التي تم تداولها عن عودة مسلسل ” طاش ما طاش ” من جديد، كما رد على ما يشاع حول بث الموسم الثاني من مسلسل ” بدون فلتر ” على قناة أخرى غير القناة السعودية.
وقال ” السدحان ” إن كل ما يتم تداوله حول عودة ” طاش ما طاش ” ، شائعة يتم تداولها سنويًا على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.
وعن مسلسل ” بدون فلتر ” ، أوضح أنه لن يحدث إطلاقًا تسليم مسلسل ” بدون فلتر ” لقناة غير ” السعودية ” ، مشيرًا إلى أنه يتواجد حاليًا في دبي للمشاركة في لقاءات عمل لاستثمار النجاح الذي حققه مسلسل ” بدون فلتر ” .
كما كشف ” السدحان ” أن الجزء الثاني من المسلسل سيتم تقديمه على نحو أفضل، سُيغلب عليه الطابع الكوميدي وسيقدم بتقنيات احترافية في التصوير والمونتاج.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33221 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالله كبرا بهدى
عواد البرازيلي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياصبر الارض عبدالله السدحان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36361 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعطيك العافية يبوتركي
الناس ماتخلي أحد في حاله
ماتعرفهم يعني
طير لهم قشه
شوي الا وهي طيارة😂😂😂😂😂😂😂
M-512🐧[ عدد التعليقات: 985 ] نشر منذ 35 دقيقة
يازينك ساكت ياسدحان.