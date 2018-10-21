بالفيديو والصور.. هطول أمطار تسيل الأودية والشعاب بمحافظات شمال الرياض

علي القحطاني (صدى):

سقطت أمطار متفرقة على محافظات شمال الرياض، منها تمير والزلفي والغاط وجلاجل وروضة سدير والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وتساقطت الأمطار على الغاط والزلفي سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، كان أهمها وادي مرخ الشهير، والذي صبّ في روضة السبلة شرق الزلفي.

وجرت في تمير أودية الشوكي والطوقي والعتش واودية بوضا، كما صب وادي الطيري في روضة التنهات صباح اليوم، كما يتواصل هطول الأمطار على سدير؛ حيث جرى على إثرها وادي وراط جنوب سدير، كما جرت أودية روضة سدير وجلاجل والتي صبت في سد جلاجل وسد الروضة.