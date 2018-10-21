مقتل بطل كمال أجسام سوداني بالدوحة.. والحكومة القطرية تراوغ
فُقد بطل كمال الأجسام السوداني محمد عبد اللطيف، حياته في حادثة تُعد من أبشع الحوادث الرياضية الإنسانية بـ ” الدوحة ” .
وعن ذلك، تحاول أجهزة الأمن القطرية المناورة وحجب أبصار الإعلام عن تناول هذه القضية، حيث حاولت الحكومة القطرية تصوير ما جرى لـ ” عبد اللطيف ” على أنه حادث سير.
فيما تؤكد عائلته أن ” عبد اللطيف ” قُضي عليه برصاصات عدة، أُطلقت عليه عمدًا داخل نادي ” السد ” القطري، وهو ما يُعتبر جريمة مكتملة الأركان، تهدد المستقبل الرياضي للنادي القطري.
وتَسعى السلطات القطرية إلى إرضاء أسرة الضحية وإقناعهم بعدم فتح الملف؛ حتى لا يؤثر ذلك على استضافة ” الدوحة ” ، لبطولة العالم للجمباز.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36361 ] نشر منذ 1 ساعة
تميم من شدة الخوف والأرتباك
يحاول يراضي أسرة محمدعبداللطيف
موعدهم يمسكهم رئاسة السودان
بعد مايموت البشير😂😂😂😂😂😂