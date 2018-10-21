شاب يهاجم 3 نساء بسلاح أبيض لرفض إحداهن علاقة عاطفية معه

مليكة فؤاد(صدى):

هاجم شاب أما وابنتيها في الشارع العام بمدينة صفرو المغربية، بالسلاح الأبيض بموقع قريب من مقر العمالة، راسما صور غضبه من رفض إحدى البنتين ربط علاقة عاطفية معه، على وجوههن وأجسادهن.

واستل الشاب سكينا من بين ملابسه وهاجمهن بشكل هستيري دون أن يميز في اعتدائه على هذه أو تلك، أو يختار الجهة التي يضربها فيها وتكون أكثر إيلاما، مما أسفر عنه إصابات في الأيدي والظهر والوجوه، حصيلة شاب هائج اختار الثأر لنفسه لرفضها ربط علاقة حميمية، أطلق ساقيه للريح بعدما وصل شباب حاولوا تخليص النساء الثلاث من قبضته، وإلا كانت الحصيلة أكثر دموية للحالة التي كان عليه قبل فراره.

وتم نقل الضحايا الثلاث إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس، إذ خضعن إلى العلاج الضروري قبل تمكينهن من شواهد طبية بمدد عجز مختلفة، أدلين بها إلى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الحادث في انتظار اعتقال المتهم.