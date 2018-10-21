شاب يهاجم 3 نساء بسلاح أبيض لرفض إحداهن علاقة عاطفية معه
هاجم شاب أما وابنتيها في الشارع العام بمدينة صفرو المغربية، بالسلاح الأبيض بموقع قريب من مقر العمالة، راسما صور غضبه من رفض إحدى البنتين ربط علاقة عاطفية معه، على وجوههن وأجسادهن.
واستل الشاب سكينا من بين ملابسه وهاجمهن بشكل هستيري دون أن يميز في اعتدائه على هذه أو تلك، أو يختار الجهة التي يضربها فيها وتكون أكثر إيلاما، مما أسفر عنه إصابات في الأيدي والظهر والوجوه، حصيلة شاب هائج اختار الثأر لنفسه لرفضها ربط علاقة حميمية، أطلق ساقيه للريح بعدما وصل شباب حاولوا تخليص النساء الثلاث من قبضته، وإلا كانت الحصيلة أكثر دموية للحالة التي كان عليه قبل فراره.
وتم نقل الضحايا الثلاث إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس، إذ خضعن إلى العلاج الضروري قبل تمكينهن من شواهد طبية بمدد عجز مختلفة، أدلين بها إلى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الحادث في انتظار اعتقال المتهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56514 ] نشر منذ 2 ساعتين
راح يلقى العقاب الصارم في مزبن الجاني ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36361 ] نشر منذ 1 ساعة
شوف
البنات أذواااق سبحان الله
يمكن شكلك مايجمل ومايبغونك
بعطيكم معلومة سبق وقلتها:
مع الدراسات العلمية والتقدم
أكتشفوا أن في عين المرأه👁️خاصية
تجعلها ترى الشاب أوسم مما هو علية بخمس مراااات
يعني إذا قالت لك البنت(وووووع)
ف الشكوى لله هذا وأنت بعد التعديل خمس مرااااااات😂
خلاص رح وخلها لاتحاول ولاتتعب نفسك
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
M-512🐧[ عدد التعليقات: 985 ] نشر منذ 30 دقيقة
عيب الدول العربية مثل المغرب ومصر وباقي الدول إلا السعودية ، عيب تلك الدول أنها لاتطبق الإعدام أمام الناس لكي يأخذون الناس العظة والعبرة ولاتنتشر الجرائم والحوادث المؤلمة من قتل واغتصاب وغيره …الخ ، الحمدلله على العدل والأمان ألي بدولتنا الحبيبة أدام الله عز هذا الوطن الغالي وأدام أمنه واستقراره.