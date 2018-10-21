36 فيتامين تطيل عمرك.. تعرف عليهم

أماني الغامدي(صدى):

خصص أحد العلماء 36 نوعًا من الفيتامينات والعناصر الغذائية يمكنها إضافة بضع سنوات إلى حياة كل فرد .

وقال الطبيب بروس أميس من معهد البحوث بمستشفى أوكلاند للأطفال، إن تناول الكثير من الفيتامينات والمعادن يمنع المرض وخطر الموت المبكر ، حيث يعاني معظم الناس من نقص في العديد من العناصر الغذائية، وفقًا للطبيب الذي أكد أن النظام الغذائي المتوازن مهم جدًا للصحة على المدى الطويل.

وتابع أميس ، إن نتائج الأبحاث أكدت ما كانت تقوله الأمهات إلى أطفالها دائما، تناول الخضار والفاكهة الخاصة بك، وتخلي عن المشروبات الغازية السكرية والكربوهيدرات .

موضحًا أن حوالي 70% من الناس في الولايات المتحدة يعانون من نقص في فيتامين ” د ” (D) ، وأن ما يصل إلى 60% يفتقرون إلى فيتامين ” إي ” (E) ، وعلى الرغم من أهمية فيتامين ” د ” لصحة العظام والقلب والدماغ، فإن فيتامين إي يحمي من تلف الجلد والعين.

وتوصل الدكتور أميس إلى هذه النتيجة، بعدما أجرى هو وزملاؤه تقييم الأبحاث، حيث تعتمد هذه النتيجة على النظرية القائلة “بإنه عندما يفتقر الشخص إلى بعض الفيتامينات والمعادن، يستهلك جسمه من المخزونات لديه لضمان بقائه، ويؤدي نقص فيتامين K إلى استخدام الشخص للفيتامين K الذي لديه لضمان تجلط الدم بشكل صحيح، بدلًا من استثماره في صحة القلب، وفي حين أن النقص في ” فيتامينات إطالة العمر ” لا يعرض شخصا ما لخطر الموت المباشر، إلا أنه يسبب ضررا تدريجيا يتضح لاحقا.

وتبين الأبحاث السابقة إلى إمكانية الوقاية من أكثر من 50 حالة وراثية عن طريق تناول مكملات غذائية عالية الجرعة، وبينما يمكن عكس بعض الأضرار الناجمة عن نقص المغذيات بمجرد أخذ الفيتامينات والمعادن بكميات كافية، لكن التلف في الحمض النووي يصبح دائمًا نتيجة هذا النقص.

وحدد الطبيب أميس 36 عنصرًا غذائيًا تسهم في إطالة العمر ونشرها في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم:

1-فيتامين أ، ويحمي من العمى وبعض أنواع السرطان وحب الشباب وترقق العظام، ويوجد في الكبد، وزيوت السمك، والحليب ، والبيض، والخضروات البرتقالية مثل البطاطا الحلوة والجزر.

2-فيتامين ب 1 (الثيامين)، يحمي من تلف الأعصاب والعضلات والقلب، ويوجد في لحوم البقر والكبد والمكسرات والشوفان والبرتقال والبيض والبذور والبازلاء.

3-فيتامين ب 2 (ريبوفلافين)، يحمي من إعتام عدسة العين وأمراض القلب والصداع النصفي، ويوجد في اللحوم الحمراء واللوز ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والخضار الورقية الخضراء ، مثل اللفت والسبانخ.

4-فيتامين ب 6، يحمي من أمراض القلب والسكتة الدماغية والزهايمر، ويوجد في الدواجن والأسماك والخبز والبيض والخضروات.

5-فيتامين ب 12، يحمي ضد فقر الدم، ويوجد في منتجات الحيوانات بما في ذلك اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وكذلك الحبوب.

6-البيوتين، يحمي ضد التصلب المتعدد، ويوجد في صفار البيض، اللوز والقرنبيط والجبن والفطر والبطاطا الحلوة والسبانخ.

7-فيتامين سي، يحمي من أمراض القلب وهشاشة العظام والإميليا والإسقربوط، ويوجد في جميع الفواكه والخضروات، وخاصة القرنبيط.

8-الكولين، يحمي من أمراض الكبد والدماغ والعضلات وتلف الجهاز العصبي، ويوجد في الكبد والسلمون والحمص والبيض والديك الرومي.

9-فيتامين هـ، ويحمي من التهابات الجلد والقلب والعين الضرر، ويوجد في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والخضار الورقية الخضراء.

10-حمض الفوليك، ويحمي من السنسنة المشقوقة عند الأطفال حديثي الولادة عند تناولها في مرحلة مبكرة من الحمل وبعض أنواع السرطان وفقر الدم، ويوجد في الخضروات الورقية الخضراء والحمضيات والفاصوليا والخبز والحبوب المدعمة.

11-النياسين، ويحمي من أمراض القلب وتلف الدماغ والتهاب المفاصل، ويوجد في الكبد والدجاج والتونة وتركيا وسمك السلمون والأنشوجة ولحم البقر.

12-فيتامين ب 5 (بانتوثينات)، ويحمي من مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه والتهاب المفاصل والحساسية وفقدان الشعر والربو والتهاب القولون، ويوجد في الفطر والأسماك والأفوكادو والبيض والدجاج ولحم البقر وبذور عباد الشمس.

13-الكالسيوم، ويحمي من تلف العظام وبعض أنواع السرطان والسكري، ويوجد في الألبان والخضار الورقية الخضراء وفول الصويا والتوفو والأسماك العظيمة، مثل السردين والمنتجات المدعمة مثل الخبز ومشروبات الصويا .

14-الكلوريد، ويحمي من مستويات ضغط الدم الخطرة وضعف الإشارات العصبية، ويوجد في الملح والأعشاب البحرية والجادور والطماطم والخس والكرفس والزيتون.

15-الكروم، ويحمي ضد مرض السكري، ويوجد في الخضروات والحبوب الكاملة ولحوم البقر والدواجن ومنتجات الألبان.

16-الكوبالت، ويحمي من تلف العصب، ويوجد في الأسماك والمكسرات والحبوب والخضروات الورقية الخضراء.

17-النحاس، ويحمي من تلف الخلايا العصبية، ويوجد في المحار والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والبطاطا والكلى والكبد.

18-اليود، ويحمي من تلف العظام والخلل المناعي، ويوجد في الأعشاب البحرية وسمك القد ومنتجات الألبان والروبيان والتونة والبيض والخوخ.

19-الحديد، ويحمي من انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم، ويوجد في اللحوم الحمراء والمحار والسبانخ والكبد والعدس وبذور القرع، والكينوا والديك الرومي.

20-الموليبدينوم، ويحمي من سرطان المريء وأمراض الكبد وعدوى الخميرة والحساسية، ويوجد في البازلاء والعدس والفاصوليا والمكسرات والصويا ومنتجات الألبان والبيض والحبوب الكاملة.

21-الفوسفور، ويحمي من التهاب المفاصل وهشاشة العظام والانخفاض المعرفي، ويوجد في الحليب واللحوم والفاصوليا والعدس والمكسرات.

22-البوتاسيوم، ويحمي من السكتة الدماغية وهشاشة العظام وحصى الكلى، ويوجد في البطاطا الحلوة واللبن والهلبوت.

23-الصوديوم، ويحمي من تلف العضلات والأعصاب، ويوجد في الملح واللحوم المدخنة.

24-كبريت، ويحمي من العدوى البكتيرية وحب الشباب، ويوجد في المأكولات البحرية والبيض والكبد والكلى والمكسرات ومنتجات الألبان.

25-الزنك، ويحمي من النزيف وضعف الجهاز المناعي ومشاكل الغدة الدرقية، ويوجد في المأكولات البحرية واللحوم والدواجن والبيض والفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور .

27-فيتامين ك، ويحمي من مرض القلب وهشاشة العظام والتدهور المعرفي، ويوجد في البقدونس والسبانخ والعنب والبيض.

28-عنصر السيلينيوم، ويحمي من أمراض القلب والزهايمر والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، ويوجد في الجوز البرازيلي وبذور عباد الشمس والدجاج والبيض والسردين.

29- فيتامين د، ويحمي من الكساح (المعروف باسم لين العظام في البالغين) وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والسكري وتراجع الوعي، ويوجد في أشعة الشمس والأسماك الزيتية، مثل سمك السلمون والسردين والماكريل.

30- الأحماض الدهنية أوميغا -3، ويحمي ضد مرض القلب والزهايمر وباركنسون وانفصام الشخصية والاكتئاب ثنائي القطب، ويوجد في الأسماك الزيتية.

31- الماغنيسيوم، ويحمي من السرطان وخاصة الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويوجد في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

32- الكولين، ويحمي من التدهور المعرفي، ويوجد في الكبد والفول السوداني واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والمعكرونة والشعرية والأرز.

33- التورين، ويحمي من أمراض القلب والتدهور المعرفي السكري وأمراض الميتوكوندريا (مراكز الطاقة في الخلية)، التي يمكن أن تسبب تلف في الدماغ، ويوجد في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية والأعشاب البحرية والبيض واللحوم الداكنة من الدواجن.

34- أرغوثيونئين، ويحمي من أمراض القلب وتلف في الدماغ والعين، ويوجد في الفطر واللحوم والدواجن والفاصوليا الحمراء.

35-الكيونين، ويحمي من التصلب المتعدد وانفصام الشخصية والتوحد والاكتئاب ثنائي القطب، ويوجد في الطماطم والقمح ومياه جوز الهند ومنتجات الألبان.

36- الكاروتينات، وهي مضادات للأكسدة تنتجها النباتات وتتألف من: لوتين وزياكسانثين والليكوبين وألفا وبيتا كاروتين وبيتا كريبتوزانثي، وتحمي من العمى التدهور المعرفي أمراض القلب والسرطانات المختلفة وارتفاع ضغط الدم وفقدان السمع والالتهاب وضرر الجهاز المناعي، وتوجد في الفواكه والخضروات.