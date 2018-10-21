بالفيديو.. صديق ومصفف شعر مايا دياب يضعها في موقف محرج

أماني الغامدي(صدى):

نشرت النجمة اللبنانية، مايا دياب، مقطع فيديو لصديقها مصفف الشعر المشهور كلوديو، وهو من أصول أجنبية، خلال وجودها في الصالون الخاص به، وذلك على حسابها الخاص على تطبيق ” إنستجرام ” ؛ حيث ظهر في الفيديو وهو يغني أغنية ” نور العين ” ببراعة.

ولكن هذا الأمر وضع مايا في حرج مع جمهورها رغم فرحتها الشديدة التي ظهرت في الفيديو؛ لقدرة كلوديو على اتقان أغنيتها باللغة العربية؛ فيما علّق بعض المتابعين على أن صديقها غنى اللحن والتوزيع الحقيقي للأغنية والتي تعود إلى النجم عمرو دياب.

ولفت المتابعون بسخرية إلى أن الشاب يحفظ الأغنية نظرًا لشهرتها الواسعة التي حققتها قبل نحو 12 عامًا، وليس من التوزيع الجديد الذي نفذته ” مايا ” مع الفنانين مساري وفرانش مونتانا.