الكشف عن مكامن القوة في كتيبة مانشستر سيتي

ماجد محمد(صدى):

كشف المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن مكامن القوة في كتيبة مانشستر سيتي، قائلا:” مستوانا على ملعبنا الموسم الماضي وهذا الموسم مرتفع، نحن نفوز بأداء جيد على العموم، ونهاجم بارتياح أكبر في ظل المزيد من الخيارات “.

وأوضح غوارديولا: ” لدينا خمسة لاعبين مختلفين للتسجيل لذلك الضغوط أقل على المهاجمين سيرجيو أغويرو وغابرييل جيسوس ” .

وتابع غوارديولا: ” نتعلم كل يوم أن نهاجم بشكل أفضل عندما يتراجعون للدفاع أكثر.. المنافسون يهاجموننا ونستعيد الكرة.. نملك الكثير من السرعة في الهجمات المرتدة.. من المهم أن نجمع بين الأمرين سواء أكان المنافس يهاجم أم يدافع “.

وتوقع غوارديولا أن يعود اللاعب دي بروين لأفضل مستوياته سريعاً: “بدنياً هو لاعب يمتلك قوة كبيرة، ويحتاج لوقت.. هذه أول مرة يشارك فيها لمدة 30 دقيقة وهذا مهم للغاية ” .

وسحق سيتي ضيفه بيرنلي 5-0 على ملعب الاتحاد أمس السبت، ورغم أن الفريق الضيف لم يكن مرشحاً للفوز، لكن القوة الكبيرة لأصحاب الأرض كانت حاضرة بشكل وافر.