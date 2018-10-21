الأحد المقبل.. بدء العمل بالدوام الشتوي في مدارس الحدود الشمالية
بدأت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية بالعمل بالدوام الشتوي للعام الجاري 1440 هـ، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 28 / 10 / 2018 م، لجميع المدارس بالمنطقة .
وأعلنت الإدارة أن تبدأ مدارس البنين ستبدأ في اصطفاف الطابور في تمام الساعة 8:00، وبداية الحصة الأولى الساعة 8:15، أما مدارس البنات فيبدأ اصطفاف الطابور الساعة 7:45، وبداية الحصة الأولى الساعة 8:00.
ومن المقرر إبلاغ أولياء أمور الطلاب عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتوقيت الجديد لضمان إلتزام الطلاب والمعلمين.
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