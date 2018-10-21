الأحد المقبل.. بدء العمل بالدوام الشتوي في مدارس الحدود الشمالية

نايف السالم(صدى):

بدأت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية بالعمل بالدوام الشتوي للعام الجاري 1440 هـ، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 28 / 10 / 2018 م، لجميع المدارس بالمنطقة .

وأعلنت الإدارة أن تبدأ مدارس البنين ستبدأ في اصطفاف الطابور في تمام الساعة 8:00، وبداية الحصة الأولى الساعة 8:15، أما مدارس البنات فيبدأ اصطفاف الطابور الساعة 7:45، وبداية الحصة الأولى الساعة 8:00.

ومن المقرر إبلاغ أولياء أمور الطلاب عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتوقيت الجديد لضمان إلتزام الطلاب والمعلمين.