مفاجآت مذهلة من ” أبل ” في 30 أكتوبر

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحفية، أن شركة ” أبل ” الأمريكية تجهّز مفاجآت مذهلة يوم 30 أكتوبر؛ حيث تستعد أن تطلق حزمة جديدة من المنتجات، بعد أيام قليلة من إطلاقها 3 هواتف ” آيفون ” جديدة.

ومن المحتمل أن يتغير تصميم للحاسب اللوحي ” آيباد برو ” بصورة كبيرة؛ بحيث يظهر بحواف أقل وأكثر دائرية، مع إضافة تقنيات ذكية جديدة، مثل تقنية ” فيس تايم ” التي تستخدم الوجه لغلق الجهاز، والشحن اللاسلكي وبعض المزايا الجديدة، كما ستعرض ” أبل ” نسخ محدثة من حاسبات ” آي ماك ” .

ويأتي ذلك بالإضافة إلى منصة الشحن اللاسلكي ” إير باور “، والإعلان عن مفاجأة أخرى متمثلة في نسخة جديدة من القلم الإلكتروني ” أبل بنسيل “، الذي لم يحصل على أي تحديث منذ إطلاقه لأول مرة قبل 3 أعوام.