في ظل غضب الجماهير.. ريال مدريد يمنح مدربه فرصة أخيرة
قرر رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز، منح مدرب الفريق جولين لوبيتيغي فرصة أخيرة، قبل حسم مصيره بشكل نهائي؛ وذلك في ظل حالة الغضب التي تعيشها جماهير ” الملكي ” .
وعلى الرغم من سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق هذا الموسم، كشفت تقاير صحفية، أن ” بيريز ” لا ينوي إقالة ” لوبيتيغي ” ، بل سيمنحه فرصة أخيرو حتي خوض لقاء ” الكلاسيكو ” المنتظر أمام الغريم التقليدي برشلونة.
وتعرض ريال مدريد للخسارة الثالثة على التوالي؛ في مواجهة ” ليفانتي ” أمس السبت.
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