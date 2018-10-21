في ظل غضب الجماهير.. ريال مدريد يمنح مدربه فرصة أخيرة

ماجد محمد(صدى):

قرر رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز، منح مدرب الفريق جولين لوبيتيغي فرصة أخيرة، قبل حسم مصيره بشكل نهائي؛ وذلك في ظل حالة الغضب التي تعيشها جماهير ” الملكي ” .

وعلى الرغم من سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق هذا الموسم، كشفت تقاير صحفية، أن ” بيريز ” لا ينوي إقالة ” لوبيتيغي ” ، بل سيمنحه فرصة أخيرو حتي خوض لقاء ” الكلاسيكو ” المنتظر أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وتعرض ريال مدريد للخسارة الثالثة على التوالي؛ في مواجهة ” ليفانتي ” أمس السبت.