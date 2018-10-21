دبي تستقبل روائع أثار المملكة في متحف اللوفر

دبي(صدى):

تفتتح دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور”.

ويحضر الافتتاح الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فيما سينطلق يوم الأربعاء 7 نوفمبر القادم ويستمر حتى 16 فبراير 2019م.

وستقام محطة المعرض الخامسة عشرة في ” متحف اللوفر أبو ظبي “، والتي تتميز بأنها المحطة الأكبر حيث أضيفت لقطع المعرض الـ 466 قطعة أثرية قطعًا تعكس جانبًا من الأنماط المعيشية في الحضارات المشتركة في الجزيرة العربية خاصة المتعلقة منها بالصحراء والفروسية والجمال والصيد بالصقور ووسائل الصيد الأخرى في الصحراء، ويشمل المعرض جناحًا للحضارات والتراث المشترك بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.