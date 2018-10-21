زوج لمحكمة الأسرة: ” مراتي بتتخانق في الشارع من غير هدوم “

القاهرة(صدى):

نشبت مشاجرة حادة بين سيدة مصرية وجيرانها الجدد كل يوم حتى تطور الأمر إلى تحرير محاضر بقسم الشرطة، وفي ذات يوم خرجت السيدة بدون ملابس للشارع من أجل الخناق مع الجيران وأثناء عودة زوجها من العمل تفاجأ بهذا الأمر الصادم.

وقال الزوج إنه في ذات يوم ترك زوجته وذهب لعمله أثناء عودته فوجئ بخلاف كبير في الشارع وسط تجمع العشرات من أهالي المنطقة، فوجد زوجته غير مرتدية أي ملابس والدم يسيل من جسدها”، مضيفا أنه حاول ضمها له فرت هاربة لمنزل أسرتها، وحينما لحق بها للرجوع معه لمنزل الزوجية رفضت بشدة مقابلته.

وأوضح الزوج أنه اشتكي لأسرة زوجته أكثر من مرة، دون فائدة، و قال له والدها اضربها حتى تتوقف عن أفعالها، وبالفعل قمت بضربها وحجزها في المنزل أكثر من أسبوع دون أن تتحدث مع أحد.

ولجأ الزوج للمحكمة من أجل رفع دعوى تطليق ضد زوجته التي رفضت العودة إلى منزل الزوجية.