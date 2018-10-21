زوج لمحكمة الأسرة: ” مراتي بتتخانق في الشارع من غير هدوم “
نشبت مشاجرة حادة بين سيدة مصرية وجيرانها الجدد كل يوم حتى تطور الأمر إلى تحرير محاضر بقسم الشرطة، وفي ذات يوم خرجت السيدة بدون ملابس للشارع من أجل الخناق مع الجيران وأثناء عودة زوجها من العمل تفاجأ بهذا الأمر الصادم.
وقال الزوج إنه في ذات يوم ترك زوجته وذهب لعمله أثناء عودته فوجئ بخلاف كبير في الشارع وسط تجمع العشرات من أهالي المنطقة، فوجد زوجته غير مرتدية أي ملابس والدم يسيل من جسدها”، مضيفا أنه حاول ضمها له فرت هاربة لمنزل أسرتها، وحينما لحق بها للرجوع معه لمنزل الزوجية رفضت بشدة مقابلته.
وأوضح الزوج أنه اشتكي لأسرة زوجته أكثر من مرة، دون فائدة، و قال له والدها اضربها حتى تتوقف عن أفعالها، وبالفعل قمت بضربها وحجزها في المنزل أكثر من أسبوع دون أن تتحدث مع أحد.
ولجأ الزوج للمحكمة من أجل رفع دعوى تطليق ضد زوجته التي رفضت العودة إلى منزل الزوجية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56511 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, شكلها فاصخة الحيا باالمره ,,
الدنيا دواره[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 1 ساعة
زوجته غير مرتدية ملابس وعاريه في الشارع دي متعوده على الجنس ادمنت الجنس تفكيرها في الجنس لاتشبع رغباتها عاوزه كم قضيب زبر يوقف محنتها ههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2171 ] نشر منذ 1 ساعة
زوجها مو راضي يفهمها
ذي جدعة وست حارة وماتنزل معركة إلا بمطواة
وجميع معاركها تكسبها
اما حكاية بدون ملابس ملط اكيد ان زوجها ضارب حجرين وعيونة مزغللة وشافها ملط
او يمكن هي مو راضية على زوجها بالخسارة وشراء ملابس بدل المقطعة كل يوم
مصر بلد الافلام التي لا تنتهي
رااايق[ عدد التعليقات: 5717 ] نشر منذ 48 دقيقة
زوج لمحكمة الأسرة: ” مراتي بتتخانق في الشارع من غير هدوم “**!! ههههههههههههههههههههه
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بلطجية * هع هع هع هههههه
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أستغفر الله وأتوب إليه *** الله لا يبلانا *****
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33221 ] نشر منذ 38 دقيقة
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هذي مستعده للعصاه