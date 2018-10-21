بالصور .. هند صبري تقود مارثون جري للتوعية بسرطان الثدي

أماني الغامدي(صدى):

في واحدة من مواقفها الداعمة للمرأة ، قادت النجمة هند صبري، صباح اليوم الأحد، بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية تونس، ماراثون الجري من أجل السرطان والذي شارك فيه أكثر من 2000 متسابق .

ومن المقرر أن ينطلق الماراثون حتى منطقة حلق الواد ثم يعود لنقطة البداية بمعدل 7 كيلو مترات، وهناك ماراثون أطول بمعدل 16 كيلو مترا، ومن المتوقع أن ينتهي خلال ساعتين ونصف.

جدير بالذكر أن النجمة هند صبري، وجهت الدعوة عبر صفحتها الخاصة للمشاركة في الماراثون الذي تنظمه منظمة نوران للتوعية بمرض سرطان الثدي.