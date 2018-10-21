جاجوار تسلم أول نسخ I-PACE الكهربائية في أمريكا الشمالية

واشنطن(صدى):

أعلنت جاجوار تسليمها أول نسخ موديلات I-PACE في أمريكا الشمالية لأحد المواطنين الأمريكيين في فلوريدا والذي كان يحمل ولاء كبير لعلامة جاجوار ، وتعتبر I-PACE أول سيارة كهربائية في عائلة جاجوار وقال مشتري السيارة الأمريكي مارك باكساريلا أنه يفضل سيارة جاجوار عن سيارات تسلا أو أية سيارة بلوج أن هايبرد راقية أخرى .

وقال أنه تطلع لشراء سيارة تسلا في الماضي ولكنه لم يعجب بمقصورتها الداخلية ولكنني رايت I-PACE ووجدت أنها سيارة تستحق القيادة وأكد مالك السيارة في مقابلة نشرتها جاجوار أن أسرته لم تصدق أنه بات أول مواطن في أمريكا الشمالية يتسلم سيارة جاجوار I-PACE حتى قبل بدء مبيعات السيارة بشكل فعلي وأنهم لم يكونوا قادرين على انتظار وصول السيارة لمنزل الأسرة لتكون برفقة السيارة الأخرى جاجوار التي تملكها الأسرة.

وقال صاحب السيارة الجديدة أنه امتلك طرازات جاجوار XKR وXJ وسيارتين F-Type وسيارة F-Pace ولكنه الآن يملك سيارة F-Type وتملك ابنته سيارة F-Pace.