أمانة الشرقية: طرح 120 موقع للاستثمار بأنشطة متعددة

محمد السعران(صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح حزمة من المواقع كفرص استثمارية للمستثمرين ورواد الأعمال في مختلف الأنشطة التجارية والعقارية والخدمية، يأتي ذلك امتداد لجهودها في تطوير منظومة المنطقة الاستثمارية والتنموية .

ذكر ذلك المشرف العام على العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، مضيفا بأن الأمانة طرحت ، 120 فرصة استثمارية منوعة الأنشطة والاستخدامات في مزايدات عامة توزعت في 7 مدن ومحافظات المنطقة، إذ خصصت 87 موقعا للاستثمار في حاضرة الدمام، بأنشطة واستخدامات منوعة من بينها مشروع الحاويات الذكية (صديقة البيئة) لغرض تجميع الملابس المستعملة بمدينة الدمام والخبر والظهران، ويهدف المشروع المبتكر لتنظيم تجميع الملابس المستعملة بطريقة حضارية والمساهمة بمعالجة التشوه البصري في أماكن مناسبة على الأرصفة والأماكن التابعة للأمانة والاستفادة منها استثماريًا، إضافة إلى طرح عدد من المشاريع التجارية التي تنوعت ما بين المراكز التجارية والترفيهية و المشاريع السكنية والمعارض والمحال التجارية، إضافة إلى تخصيص أراضي لأنشطة النقليات .

وأضاف بأن الأمانة أعلنت عن طرح 10 فرص استثمارية في محافظة القطيف، لأنشطة تشغيل القرية الشعبية و عدد من المقاهي على كورنيش المحافظة وعدد من الأنشطة الترفيهية .

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة طرحت فرصتين استثمارين في الصرار لإقامة قصر أفراح و الأخرى في محافظة الخفجي .

كما تم طرح عدد 13 فرصة استثمارية ضمن الفرص الاستثمارية لبلدية القليب، تضمنت أنشطة مستودعات ووحدات سكنية ومحال تجارية، إضافة إلى 12 فرصة استثمارية في محافظة النعيرية لمحال تجارية ومحطة وقود، وفرصتين استثمارية في محافظة رأس تنورة لصراف آلي ولوح إعلانية .

وأبان الصفيان بأن أمانة المنطقة الشرقية تدعو المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو الدخول إلى منافسة المزايدات العامة إلى تصفح بوابة الأمانة الرقمية من خلال الرابط ‏هنا أو الاستفادة من الباقة الخدمية التفاعلية لتطبيق (استثماري) على الأجهزة الذكية الذي يهدف الى الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، بالإضافة إلى التواصل إلكترونيا مع الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة؛ مما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية المملكة 2030.