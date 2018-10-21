بعد اكتشافه علاقاتها المشبوهة.. امرأة تنتقم من زوجها بطريقة شيطانية

القاهرة(صدى):

قررت سيدة مصرية تعذيب زوجها على يد ابنيها بطريقة شيطانية؛ وذلك بعد اكتشاف الزوج علاقات زوجته المشبوهة.

وبالتطرق للتفاصيل، ورد للزوج مكالمة هاتفية على تليفونه المحمول، تٌخبره بتفاصيل علاقات الزوجة المشبوهة وعند مواجهته لها، قررت أن تنتقم منه بخطة شيطانية.

حيث قامت الزوجة باستدعاء ابنيها وإخبارهما كذبًا تحرشه بشقيقتهما المعاقة ذهنيًا محاولاً اغتصابها، واحضر ابنائها ” الزوج ” وكبلاه يديه وقدميه.

كما اعتديا عليه بالضرب برفقة أحد أقاربهم، وأصابوه في انحاء متفرقة بالجسد، ثم أجبروه على توقيع 9 إيصالات أمانة على بياض.

وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين، وأقر الأبناء أن والدتهم أدعت أن زوجها تحرش بشقيقتهم؛ وأنهم احتجزوه داخل الشقة لعدة ساعات وطالبوه بالاستجابة لأوامر والدتهم وهددوه بعدم إبلاغ الأجهزة الأمنية.