جامعة الأميرة نورة تنظم المعرض الفني المصاحب ” المرأة السعودية الحاضر والمستقبل “

فيصل العنزي(صدى):

برعاية معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل تنظم الجامعة ممثلة بمركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة “المؤتمر الأول لدراسات المرأة السعودية”، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 15 صفر ١٤٤٠ه ٢٤ أكتوبر2018م على مدار يومين وذلك بمركز المؤتمرات بالجامعة.

ويهدف المؤتمر إلى توضيح أبعاد شخصية المرأة السعودية ودورها في الثقافة والآدب والتاريخ واللغة وخدمة المجتمع، والتأكيد على أهمية دراسة مشاركة المرأة في التنمية لدعم التحولات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها تحقيقًا لرؤية المملكة2030، بالإضافة إلى رفد الدراسات العلمية المتخصصة في مجال دراسات المرأة.

سيقدم المؤتمر 48 ورقة علمية خلال 10 جلسات، ولقاءين حواريين، حيث تتنوع الموضوعات التي يقدمها المؤتمر، في مجالات عدة أبرزها: الآداب، والإعلام، والفنون، وخدمة المجتمع، ومشاركة المرأة في التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة 70 باحثاً وباحثة من داخل المملكة وخارجها.

وأشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي البرفسور أحمد الغدير بأنه يسعدنا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ومركز الأبحاث الواعدة لدراسات المرأة، الإعلان عن إطلاق فعاليات المؤتمر الأول لدراسات المرأة السعودية ومعرضه المصاحب بمشاركة كوكبة من المختصين والباحثين من داخل المملكة وخارجها، وذلك انطلاقا من رؤية الجامعة بأن تكون منارة للمرأة، حيث يتناول برنامج هذا المؤتمر من خلال جلساته والأوراق العلمية المقدمة فيه جوانب متعددة من الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بمشاركة المرأة في عجلة التنمية وفق الرؤية الوطنية، ويستشرف مستقبل الأبحاث العلمية المتخصصة في مجال دراسات المرأة ويسلط الضوء عليها. راجين أن يحقق هذا المؤتمر العلمي أهدافه، وأن تحقق توصياته ومخرجاته رؤية ورسالة الجامعة، وأن يسُهم في تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ في مجال تمكين المرأة.

و في هذا الصدد أوضحت مديرة مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة الدكتورة مها بنت علي آل خشيل أن تنظيم هذا المؤتمر سيسهم في نشر الوعي حول أهمية الدراسات المتخصصة بالمرأة السعودية، وقضاياها، واحتياجاتها، وتطوير مشاركتها الاجتماعية، وتعزيز دورها التنموي، مما يساعد في رسم صورة صادقة عنها، نابعة من المجتمع السعودي، وقيمة الراسخة، وهويته الوطنية، كما يتيح الفرصة للباحثين والباحثات لتبادل الخبرات العلمية في هذا المجال.

فيما ذكرت نائبة مديرة المركز الدكتورة ندى الركف أن المعرض الفني التشكيلي “المرأة السعودية الحاضر والمستقبل”، سيلقي الضوء على المرأة السعودية الفنانة التي تعبر عن ذاتها بكل شفافية، ويعكس رؤية الفنانين السعوديين عن المرأة، بمشاركة 16 طالبة، و 7 فنانين سعوديين.

الجدير بالذكر أن المعرض سيقدم مجموعة من أعمال الطالبات المتميزات من قسم الفنون البصرية بكلية التصاميم والفنون بالجامعة، والتي تعبر عن رؤية جديدة لواقع المرأة السعودية ضمن مجالات متعددة منها: اللوحة التصويرية، وفن المفهوم، وتشكيل بالفراغ، والنحت حيث ستضيف مشاركة الطالبات بعدًا اضافيًا للمعرض كونهن من جيل الشباب الواعد الذي سينهض بفن من روحهنّ الصادقة.

ويأتي تنظيم المؤتمر انطلاقاً من رؤية الجامعة وتحقيقاً لغاياتها الاستراتيجية المتمثلة في خدمة القضايا المتعلقة بالمرأة وسعيها لتوفير البيئة العلمية التي تُعْنى بدراسات المرأة بشكل عام، والمرأة السعودية بشكل خاص، مما يمثل رافدًا قويًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتمكين المرأة، و يسهم في نجاح الخطط التنموية وفق رؤية 2030 .