سيميوني: المنافسة أكثر شراسة من السابق

طلال الغامدي(صدى):

قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أثناء المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن المنافسة هذا الموسم في ” الليجا ” شرسة للغاية ورائعة، وأنها باتت أكثر تنافسية من السابق عندما كان رونالدو وميسي يحسمان البطولة.

وأضاف ” سيميوني ” أنهم لم يتفاجئوا بتطور أداء فياريال في الشوط الثاني الذي تمكن خلاله من إدراك التعادل بعد التأخر بهدف البرازيلي فيليبي لويس.

واختتم: ” تقدمنا في النتيجة، والتغييرات منحتنا الحيوية في الأمام، ولكن أداء فياريال تطور، وهذا طبيعي لأنه يمتلك لاعبين مهاريين، لم نتفاجأ بما حدث، لأننا نعرف صعوبة المنافس والملعب أيضًا. “