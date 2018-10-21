مدني الباحة ينفذ تجربة فرضية في الإنقاذ الجبلي

الباحة(صدى):

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بمشاركة جميع الجهات المعنية اليوم، خطة فرضية لإنقاذ مصاب سقط في جبل الحوية في محافظة المندق.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن الفرضية تضمنت ورود بلاغ للدفاع المدني في تمام الساعة العاشرة صباحاً يفيد بسقوط شخص بجبل الحوية بمحافظة المندق، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول وجد أن الحادث عبارة عن سقوط شخص يبلغ من العمر ٣٤ عاماً من الجنسية الأسوية من منحدر يقدر بحوالي ٨٠ متراً تقريباً نتيجة الإجهاد والتعب، وتم نقل المصاب إلى جهة الاختصاص بنقطة التجمع حيث تعرض إلى إصابة بكسر في اليد اليمنى نتج عنه حالة إغماء.

وبين أن مثل هذه الفرضية تأتي لتدريب العاملين بالميدان كافة على كيفية التعامل مع حوادث الإنقاذ الجبلي والوقوف على الايجابيات وتعزيزها والسلبيات ولعمل على تلافيها.

من جانبه ثمّن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري، لجميع المشاركين جاهزيتهم واستعدادهم في مواجهة مثل هذه الحوادث، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.