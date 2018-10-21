” المقيرن ” : قرار إيقاف حسن معاذ ” اتخذوه فجرا والشهود نيام “

طلال الغامدي(صدى):

رفض نواف المقيرن رئيس نادي اتحاد جدة القرار الصادر اليوم الأحد بإيقاف لاعب الفريق حسن معاذ لمدة عامين مع تغريمه 100 ألف ريال ، على خلفية ” حادثة النفق ” مع اللاعب حسين عبد الغني لاعب أحد ، مؤكداً عزمه على طلب إستئناف القرار.

وقال المقيرن في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” أنه كإتحادي يرفض فعلة حسن معاذ ولكن لكل فعل رد فعل وكان يجب على إتحاد الكرة الوقوف على تفاصيل الواقعة ، متساءلاً : “لماذا حسين عبد الغني دائماً ؟ !!! ” .

ودشن المقيرن إيقاف حسن معاذ قائلاً أن القرار تم إتخاذه فجراً والشهود نيام محذراً بأن ” الإتحاد ” ليس جدارا قصيرا يسهل القفز عليه ، وسيتمسك بحق العميد في وجوب إحترامه وإحترام رجالاته وجماهيره ، مؤكداً نيته بطلب الإستئناف على القرار .