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  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

الإطاحة بمقيم استقبل ألف جرام من الهيروين بمكة

الإطاحة بمقيم استقبل ألف جرام من الهيروين بمكة
نايف السالم(صدى):

تمكنت مكافحة المخدرات بمكة المكرمة، من القبض على مقيم؛ لاستقباله (١١٦٥) جرام من الهيروين المخدر.

وأوضح الحساب الرسمي لمكافحة المخدرات على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر “، اليوم الأحد، أنه بالتعاون مع الجمارك، تم ضبط شخص لاستقباله (١١٦٥) جرامًا من الهيروين المخدر.

يذكر أنه سبق ضبط مهربين المخدرات من قبل الجمارك بمطار الملك عبدالعزيز في جدة.

 


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