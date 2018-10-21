” لينكير ” عن هدف صلاح: تألقه ليس وليد الصدفة

نواف السالم(صدى):

علق لاعب المنتخب الإنجليزي السابق ” غاري لينكير ” على تسجيل اللاعب المصري محمد صلاح هدف نظيف لليفربول أمام هيدرسفيلد بالدوري الإنجليزي مساء السبت.

وقال لينكير: ” صلاح عاد للتسجيل، لأنه بالفعل لاعب مهم لفريقه ولم يتألق بالصدفة “.

وأضاف لينكير عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن جميع الهدافين يمرون بأوقات غير جيدة في مسيرتهم الكروية، مهما كانوا يمتلكون من قدرات فنية رائعة.

وارتقى ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بالتساوي مع مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة لكلا منهما، حيث وصل اللاعب المصري إلى 4 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كهداف للفريق بالتساوي مع السنغالي ساديو ماني.