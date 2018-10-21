فيصل العنزي(صدى):

تبدو مشكلة تساقط الشعر واضحة أكثر عند الرجال ولكن النساء يعانين أيضاً من هذه المشكلة وخصوصاً بعد سن الخمسين، وتوضح الدكتورة حنان بنت علي المتوكل استشارية الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى الحمادي بالرياض _العليا أسباب تساقط الشعر وطرق علاجه.

دورة حياة الشعرة :

تمر الشعرة بثلاث مراحل وهي :

(1) مرحلة النمو (anagen phase ) :

ويشمل 90% من من عدد شعر الرأس وتستمر هذه المرحلة حوالي 3- 5 سنوات وقد تصل إلى 7 سنوات ينمو فيها الشعر حوالي 1.25 سم في الشهر وهذه المدة تختلف من شخص إلى آخر ولهذا يشكو بعض الأشخاص أن طول شعرهم لا يزيد عن طول محدد

(2) مرحلة الراحة ( Catagen phase ) :

يتوقف نمو الشعر لمدة 3-4 أسابيع ويتم في نهاية هذه المرحلة بناء البصيلات الجديدة التي تطرد القديمة وتحل محلها .

(3) مرحلة التساقط ( Telogen phase ) :

تبدأ بعد مرحلة الراحة وهذا التساقط طبيعي جداً ولا يحتاج للعلاج وقد يصل إلى 50-100 شعرة يومياً.

وبالطبع فإن الشعر لا يكون كله في مرحلة واحدة ولكن في مراحل مختلفة فبعضه يكون في مرحلة النمو ( 85-90% ) وبعضه في مرحلة الراحة ( 10-14% ) والباقي في مرحلة التساقط (1-2%).

* الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر :

– أسباب وراثية وهو النوع الأكثر شيوعاً سواءاً في الرجال أو النساء ويحدث تدريجياً ويؤدي إلى تراجع الشعر للوراء وكذلك ظهور فراغات وتصبح الشعرة رفيعة وقصيرة .

– الهرمونات والمشاكل الطبية .. مثل الحمل والولادة وتكيس المبايض وبلوغ سن اليأس وكذلك مشاكل الغدة الدرقية كما أن نقص بعض الفيتامينات والمعادن قد يؤدي إيضاً إلى تساقط الشعر مثل فيتامين ( د ) ، بـ 12 ( B12 ) ، زنك والحديد .

– الثعلبة ( Alopecia areata ) وتحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر مما يؤدي إلى سقوط مفاجيء للشعر وظهور بقع ناعمة خالية من الشعر .

– عدوى فروة الرأس مثل الفطريا؛ت والتي تؤدي إلى بقع خالية من الشعر ولكنها مختلفة عن الثعلبة في أن فروة الرأس يوجد بها تغيرات تدل على وجود فطريات .

– الإكزيما الدهنية قد تؤدي إلى تساقط خفيف في السعر .

– شد الشعر وهو وجود رغبة دائمة عند المريض في شد الشعر ( Trichotillomania ) أو شد الشعر بسبب تسريحات معينة أو فرد الشعر .

– أدوية مثل أدوية السرطان ، التهاب المفاصل ، الإكتئاب ، ومشاكل القلب وضغط الدم وحبوب منع الحمل .

– في بعض الحالات يكون فقدان الشعر مصاحب بندوب والتي قد تؤدي إلى فقدان الشعر بشكل دائم ( Scarring alopecia ) مثل الحزاز والذئبة الحمراء .

– مشاكل أخرى مثل التغذية الغير متوازنة والضغوطات النفسية والجسدية ( مثل نقص الوزن المفاجيء أو الشديد ) وكذلك الحمى المرتفعة، والعمليات الجراحية أو الحزن الشديد وفي هذه الحالات عادة يكون تساقط الشعر مؤقت .

* طرق العلاج :

– يتم معالجة تساقط الشعر الوراثي غالباً بالمينوكسيديل الموضعي ( minoxidil ) ويوضع على فروة الرأس مرتين يومياً وهو يساعد على زيادة نمو الشعر ويزيد سمك الشعرة ويقلل تساقط الشعر ويلاحظ تأثيره في خلال 3 شهور ويجب الإستمرار في وضعه للمحافظة على النتيجة المرغوبة .

– وتوجد أدوية أخرى مثل (Finasteride ، Dutasteride ) وتؤخذ عن طريق الفم وهذه الأدوية مسموح بها للرجال وفي حالات خاصة للنساء . كما يمكن زراعة الشعر ويتم بواسطة أخذ بصيلات الشعر من مؤخرة وجوانب فروة الرأس وزرعها في الأماكن الأخرى مثل مقدمة الرأس.

– هناك طرق أخرى لعلاج تساقط الشعر وتتفاوت نتائجها من مريض لأخر مثل :

0 ميزوثيرابي ( Mesotherapy ) وفيها يتم حقن الطبقة العلوية من فروة الرأس بمستحضر يحتوي على فيتامينات وغيرها وعادة تكون جلسة أسبوعياً ( 6-8 أسابيع ) ثم كل ثلاثة شهور تقريباً

0 حقن البلازما PRP ( Platelet rich Plasma ) ويتم سحب كمية بسيطة من دم المريض ثم تفصل البلازما الغنية بالصفائح الدموية بواسطة جهاز خاص ثم نحقن فروة الرأس وذلك بمعدل جلسة كل ثلاثة أسابيع ( 6-8 جلسات ) ثم كل جلسة كل ( 3-6 شهور ) .

– يحتاج المريض أحياناً أن يتناول بعض الفيتامينات التي تحتوي على الزنك ، فيتامين (ب) ، فيتامين (د) والحديد والبيوتين .