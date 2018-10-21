بالصور.. رجل يقضي 48 ساعة مع الأفاعي في حفرة عمقها 30 متر

واشنطن(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، تمكن رجل في ولاية أريزونا الأمريكية من النجاه بعد سقوطه في فتحة منجم عمقها 30 متر عاش فيها يومين بين الثعابين .

ووفقاً تيري شريدر صديقه فقد أخبره واديل ” 67 ” عام بأنه ذاهب يوم الإثنين للبحث عن ذهب ومعادن نفيسة وطلب منه الإتصال به الثلاثاء والإطمئنان عليه إلا أن شريدر عبر عن شعوره بالذنب لكونه وصل الأربعاء ليجد الحبل مقطوع وآثار صديقه خارج الحفرة .

واضطر شريدر للذهاب في منطقة أخرى للبحث عن شبكة إتصال لطلب المساعدة من فريق الإنقاذ ووجد أن الرجل عاش يومين بدون طعام أو شراب ، كما تمكن من قتل ثعبانين وكسرت ساقا واديل، وعمل فريق الإنقاذ لمدة ست ساعات من أجل إخراجه من المنجم المهجور، ونقله بطريق الجو إلى المستشفى .

جدير بالذكر أن هناك 13 نوعا من الثعابين في أريزونا، ، بينها نوع سام ويمكن أن يقتل شخصا بالغا بلدغة واحدة .