بعد إصابة عموري.. الهلال يهرب من سوء أرضية ملعب ” فيصل بن فهد “

نواف السالم(صدى):

طالب الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة البرتغالي جورجي خيسوس بعدم إقامة أي من مبارياته على ملعب فيصل بن فهد التي وصفها بالسيئة.

ومن المنتظر أن تقدم إدارة الهلال رسميا بطلب لاتحاد الكرة لنقل مباراتيه المقبلتين بالدوري أمام الاتحاد والوحدة إلى ملعبي المنافسين بمكة المكرمة، على أن يلتقي بهما في الدور الثاني على ملعب جامعة الملك سعود.

ويأتي هذا الطلب على خلفية إصابة الركبة التي تعرض لها نجم الفريق الأزرق عمر عبدالرحمن أمس في مباراة الهلال والشباب، التي اتهم فيها الجميع أرضية الملعب السيئة.