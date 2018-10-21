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فاتي جمالي في إطلالة مثيرة وساحرة

فاتي جمالي في إطلالة مثيرة وساحرة

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33221 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الله يستر على المكياج خلى القدره. ورده

[ عدد التعليقات: 5723 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههههههههههه
*
يا حلاوتك يا جمالك * خليت للحلوين ايه * ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 36361 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياربي😍😍😍
أنا أقول القمر مختفي وين
على بالي السحاب مغطيه
طلع عندي قاعد يتمشى في الأرض
ولابس
ومتنكر بزي أحمر
ومشكل خطر على قلوبنا😭😭😭😭😭😭😭

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