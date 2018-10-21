فاتي جمالي في إطلالة مثيرة وساحرة

الأحد 21
أكتوبر
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هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الله يستر على المكياج خلى القدره. ورده
ههههههههههههههههههههههههههه
*
يا حلاوتك يا جمالك * خليت للحلوين ايه * ههههههههههه
ياربي😍😍😍
أنا أقول القمر مختفي وين
على بالي السحاب مغطيه
طلع عندي قاعد يتمشى في الأرض
ولابس
ومتنكر بزي أحمر
ومشكل خطر على قلوبنا😭😭😭😭😭😭😭
😂
الستر نعمه
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ابو منار[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 5 ساعات
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33221 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الله يستر على المكياج خلى القدره. ورده
رااايق[ عدد التعليقات: 5723 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههه
*
يا حلاوتك يا جمالك * خليت للحلوين ايه * ههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36361 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياربي😍😍😍
أنا أقول القمر مختفي وين
على بالي السحاب مغطيه
طلع عندي قاعد يتمشى في الأرض
ولابس
ومتنكر بزي أحمر
ومشكل خطر على قلوبنا😭😭😭😭😭😭😭
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17170 ] نشر منذ 1 ساعة
😂
الستر نعمه