” ماتشين ” يكشف عن اسم اللاعب الذي أنقذ برشلونة خلال لقائه مع إشبيلية

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب إشبيلية، بابلو ماتشين، إنه رغم سقوط فريقه أمام برشلونة 2-4، فإن المباراة شهدت تكافؤ في المستوى أكثر مما عكسته النتيجة.

ولفت ماتشين: “أعتقد أننا لم نبدأ المباراة بشكل جيد ولكن كانت هناك العديد من المراحل التي لعبنا فيها جيداً.. في النهاية فقط تمكنا من هز الشباك.. والإحصائيات تظهر تكافؤ في المستوى لا تعكسه النتيجة”.

وحول الهزيمة وخسارة صدارة الليغا التي انتزعها برشلونة وانفرد بها بـ18 نقطة، وتراجع إشبيلية للمركز الثالث بـ16 نقطة، أوضح ماتشين: “علينا أن نواصل نفس العمل وعلينا أن نكون أكثر صلابة حتى لا تستقبل شباكنا الكثير من الأهداف”.

ومدح ماتشين قائد برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أصيب في ذراعه الأيمن وسجل الهدف الثاني في المباراة.

وتابع: “ميسي قدم الكثير في الوقت الذي لعب فيه.. غير المباراة بالهدف الثاني.. إنه أفضل لاعب في العالم”.

وأشاد بحارس البرسا الألماني مارك أندريه تير شتيغن، واعتبره اللاعب الأكثر حسماً في اللقاء.