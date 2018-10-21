3 طرق بسيطة للتخلص من مشكلة ترهل الذراعين

أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور أحمد مكاوي استشاري جراحة التجميل والسمنة ورزاعة الشعر الطبيعي ، أن هترهل منطقة الذراعين من أكثر المشكلات التي تواجه العديد من السيدات بشكل خاص، نظرًا للتعرض إلى التقيد في طريقة ارتدائها للملابس الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة ارتداء الملابس المُغلقة لإخفاء تلك العيوب الموجودة بالجسم.

مٌشيراً إلى أن هناك بعض الخطوات التي لا بد من اتباعها للتخلص من هذه المُشكلة بشكل نهائي.

1- نبدأ بطرق العلاج البسيطة وذلك في حالة وجود دهون موضعية فقط في الذراعين يُمكن هنا أن نكتفي بإجراء شفط دهون بالفيزر.

2- في حالة السمنة وموضعية مع درجة ترهل يتم التخلص منها كذلك بالفيزر ويُمكن الاستعانة بجهاز الـJ-Plasma لشد الجلد

3- إذا كانت درجة الترهل كبيرة نتيجة فقد شديد في الوزن وهنا تُسمى منطقة الذراعين بالـ Bat Wings يتم التعامل معها بالحل الوحيد من خلال الجراحة لأن الجلد الزائد مهما تم علاجه بالطرق العادية لا يؤدي إلى حدوث أي نتيجة، فلا بد من استئصال الجلد الزائد والتخلص منه وإعادة منطقة الذراعين إلى شكلها الطبيعي.