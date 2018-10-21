” هدف ” يستعرض برامجه في معرض ” وظائف 2018 ” بالشرقية

الرياض(صدى):

يشارك صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” غداً، في معرض وظائف 2018، الذي سيعقد في مركز الظهران الدولي للمعارض بالمنطقة الشرقية.

ويستعرض الصندوق في المعرض الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ويستمر 4 أيام، عدة برامج ومبادرات يقدمها “هدف” لعملائه، إضافة إلى توجيه الباحثين عن عمل في كيفية الاستفادة المثلى من البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، كما ينفذ الصندوق 3 ورش للإرشاد المهني لزوار المعرض.

ومن المنتظر أن يشهد المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، عرض فرص وظيفية أمام الباحثين والباحثات عن عمل في عديد من القطاعات في قرابة 140 منشأة، علماً أن الأيام الثلاث الأولى من المعرض خصصت للرجال، حيث ستبدأ من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً، ومن 4 عصراً حتى 8 مساءً، فيما سيكون اليوم الأخير مخصصاً للعوائل والباحثات عن عمل على مدار الفترتين، تقدم خلاله الجهات المشاركة فرصا وظيفية للباحثات عن عمل.