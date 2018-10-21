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طريقة توظيف مدرب الهلال لـ ” كارلوس ” تشعل الخلاف بينهما

طريقة توظيف مدرب الهلال لـ ” كارلوس ” تشعل الخلاف بينهما
ماجد محمد(صدى):

شهد البرازيلي كارلوس إدواردو، تغيرًا في مركز لعبه برفقة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وقلة تأثيره مع” الهلال ” عما كان عليه في المواسم الماضية.

حيث ظهرت لقطة لـ ” كارلوس ” أمس، وهو يعاتب مدربه على استبداله في الدقيقة 58، وذلك خلال مباراة فريقه أمام ” الشباب ” .

تجدر الإشارة إلى أن ” إدواردو ” شارك في 5 مباريات أساسيًا مع ” الهلال ” في مسابقة الدوري هذا الموسم؛ إلا أنه لم يكمل سوى مباراة وحيدة؛ ليتم استبداله في الـ4 الأخرى.

من الجدير بالذكر أيضًا أن بوادر الخلاف تظهر في طريقة توظيف جيسوس لـ ” كارلوس ” أصبح مُكبل بأدوار دفاعية وبعيدًا عن مناطق مرمى المنافس، بعكس ما كان عليه في المواسم الماضية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2833 ] نشر منذ 4 ساعات

المدرب يعرف وش يسوي
شفنا من يوم غير بالطريقة سجل الهدف وفاز بالمباراة

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