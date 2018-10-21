العثور على جثة رجل متوفي غرقا بشاطئ نصف القمر

نايف السالم(صدى):

عثرت فرق حرس الحدود على جثّة رجل لقى حتفه غرقاً في شاطئ نصف القمر، بالقرب من مدينة الخبر ، وذلك بعد تلقي بلاغ بفقدانه منذ الخميس.

وفي حيثيات الواقعة تلقت دوريات البحث والإنقاذ الخاصة بحرس الحدود بلاغاَ ، عن اختفاء رجل داخل مياه البحر، لمدة 24 ساعة وتم العثور على جثته بمساعدة فرق من حرس الحدود والطيران العمودي وفرق غواصين من جمعية غوث للتوعية والإنقاذ ، وتم نقله إلى حوطة بني تميم للصلاة عليه ودفنه فيها».

وأكد المتحدث الرسمي بحرس الحدود المنطقة الشرقية، على ضرورة اتباع تعليمات السلامة على اللوحات الإرشادية التوعوية؛ حفاظا على سلامة مرتادي الشواطئ، ومؤكدا أن البحر ليس كله صالح للسباحة، وهناك أماكن خطيرة، مشددا على عدم السباحة في الأماكن الغير مأهولة وخارج النطاق العمراني.