بالفيديو والصور.. جريان الأودية والشعاب مع هطول الأمطار على شقراء

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة شقراء اليوم الأحد ، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة لتشمل أودية ومراكز المحافظة وسط تحذيرات من جانب ” الدفاع المدني ” بضرورة توخي الحذر والبعد عن عن بطون الأودية والسدود والتجمعات المائية.

كما تقرر إستمرار إنعقاد لجنة الأمطار والسيول بمحافظة شقراء منعقدة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتنفيذ الخطط المعدة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار بالتنسيق مع المحافظة والدفاع المدني .

وشملت الأمطار مراكز “أشيقر، والقصب، والمشاش، والحريق، وغسلة، والوقف، والفرعة “، وجرت أودية: “العشرة، والريمة، والغدير” في شقراء، ووادي الباطن بالقصب، والأودية شمال مركز أشيقر، و”شعيب غالة، وغلغل” بمركز الحريق، وامتلأ سد الحريق بالسيول .

من جانبه قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بجولة فجر اليوم الأحد، على عدد من الأحياء ‏والشوارع والميادين العامة؛ أثناء هطول الأمطار، ووجّه الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الأحياء والمواقع التي بها تجمعات مائية، وسحبها فورا .ً