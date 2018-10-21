تسوية مستحقات ” أرامكو ” من أرباحها في ” السعودية للكهرباء “

عادل الحربي (صدى):

استلمت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم السبت، برقية من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المشار فيها إلى صدور قرار من مجلس الوزراء يتضمن قيام وزارة المالية بتسوية مستحقات شركة الزيت العربية السعودية ” أرامكو السعودية ” من أرباحها في الشركة السعودية للكهرباء للمدة من بعد تأسيسها حتى نهاية عام 1439هـ.

كما تضمن القرار قيام ” السعودية للكهرباء ” بإدراج أسهم شركة أرامكو ضمن المستفيدين من أي توزيعات لأرباح مستقبلية في حال استحقاقها، وعليه ستقوم شركة الكهرباء بإدراج أسهم أرامكو ضمن المستفيدين من أي توزيعات لأرباح مستقبلية.

وأشارت ” السعودية للكهرباء ” إلى أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تمديد تنازل الحكومة عن نصيبها من الأرباح التي توزعها الشركة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ 1430/12/30هـ، لا يزال ساري المفعول حتى تاريخه؛ بينما تمتلك ” أرامكو ” حصة قدرها 6.92% من أسهم ” السعودية للكهرباء ” بما يعادل 288.33 مليون سهم.