” الجوازات ” : إيقاف الخدمات على سجل صاحب العمل لا يعيق إجراءات النقل

حمود العنزي(صدى):

وجهت إحدى مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، سؤالًا للحساب الرسمي لخدمات الجوازات، قائلةً: ” سائق خاص يبغى ينقل كفالته والكفيل موقفه، خدماته تتنقل الكفالة ولا لا. ”

ورد عليها حساب ” الجوازات – ابشر ” على ” تويتر ” موضحًا: ” أهلًا بك، إيقاف الخدمات على سجل صاحب العمل لا يعيق إجراءات النقل، ولكن الإجراء يلزم مراجعة إدارة الجوازات. شكرًا لك.”

يذكر، أن حساب ” الجوازات – ابشر ” ، هو الحساب الرسمي لخدمات الجوازات الإلكترونية، خاص بنشر الخدمات الجديدة والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بخدمات الجوازات.