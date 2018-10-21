الراجحي الاستثمارية تشارك بحملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل

سعيد العجل (صدى):

نظمت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ممثلة بالمختبر العسكري المركزي و بنك الدم بالشراكة مع شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية ” الراجحي الاستثمارية ” حملة للتبرع بالدم لصالح أبطالنا مصابي الحد الجنوبي لمنسوبي الشركة و الجمهور الخارجي يوم الحد (1440/01/20هـ الموافق 2018/09/30م) منطلقين في ذلك تحت شعار (دمائنا فداء لجنودنا) واستمرت الحملة لمدة 7 أيام.

وتأتي هذه الحملة في إطار تقديم الدعم لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية لمصلحة جنودنا البواسل وإلى السعي في تعزيز مفهوم العمل التطوعي وأهميته وأنه ركيزة أساسية في الحياة العملية والتعليمية. و بدأت الحملة في مقر شركة الراجحي الاستثمارية الرئيسي لمدة يومين ثم بعد ذلك انتقلت إلى مول الشرق بلازا التابع للشركة مختتمين الحملة في مسجد الراجحي.

تجدر الإشارة إلى أنه صاحب هذه الحملة توزيع المنشورات التثقيفية والتعليمية لأهمية التبرع بالدم حيث شارك في هذه الحملة أكثر من 450 متبرع.