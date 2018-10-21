بالفيديو.. التعليم تطبق نظام الحضور والانصراف بــ ” البصمة “

الرياض(صدى):

أقرت وزارة التعليم بقيادة ” الدكتور أحمد العيسى ” اليوم الأحد تفعيل النظام الإلكتروني ” البصمة ” وإلغاء نظام التوقيع ” اليدوي ” المتبع ، وذلك لتحل البصمة مكانه لضبط للحضور والإنصراف للموظفين والموظفات في ديوان الوزارة.

ويتحمل الموظف مسؤولية تسجيل وقت حضوره وانصرافه، فيما أوضحت التعليمات يمكن للموظف الإستئذان بتقديم طلب ببمدير المسؤول، اذا كان الأمر يتطلب ذلك.

جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع قطاعات الوزارة وتضمن التعميم تحقيقا لمتطلبات رؤيةالمملكة٢٠٣٠ وتفعيلاً لأنظمة ولوائح الحكومة الإلكترونية.