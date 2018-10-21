امرأة تشعل النيران في نفسها بسبب شعورها بالإكتئاب

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة حادث مروع ، أثار فزع الأهالي بعد أن أقدمت سيدة تبلغ من العمر 50 عام على إشعال النيران في نفسها .

ووفقاً لشهادة أسرتها وتحريات النيابة بدأت الواقعة بمرور السيدة التي تعاني من حالة إكتئاب بأزمة نفسية حادة نتيجة ظروف إجتماعية وشخصية لم تستطع التوازن معها .

وأثناء إعدادها للطعام ، أقدمت السيدة على قطع خرطوم الغاز وانتظرت حتى تسرب بكمية كبيرة ثم أشعلت عود الثقاب لتلتهم النيران جسدها وسط صراخها وصراخ إبنتها الكبرى التي أصيبت بحروق باليدين أثناء محاولة إنقاذها .

تدخل الجيران وتم نقل السيدة لمستشفي القصر العيني إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة ، لتأمر النيابة بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.