لعبة ” مومو ” تحصد روح مراهق بعد خوضه تحدياتها

باريس(صدى):

تحقق السلطات الفرنسية في وفاة فتى ” 14عامًا ” ، كان يلعب لعبة ” مومو تشالنج ” الخطرة؛ لبيان ظروف وفاته بعد العثور على جثته في بيت عائلته.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت عائلة الفتى أنها عثرت عليه مشنوقًا في غرفته، مبينة أنه لم ينتحر بل كان تحت تأثير تحدّ على الإنترنت وهو لعبة ” مومو تشالنج ” المنتشرة عبر تطبيق ” واتساب ” .

كما أشارت عائلة الفتي إلى أن هناك آثار على جسده من تحديات سابقة نفّذها؛ إثر خوضه تحديات هذه اللعبة.

يُذكر أن مسؤولون فرنسيون كانوا قد أثاروا مسألة هذه اللعبة التي تجعل الفتيان تحت ضغط نفسي؛ وتدفعهم للقيام بأعمال خطرة للفوز بالتحديات.