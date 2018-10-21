تامر حسني لجمهوره: تعافيت تماما وما احتاجه تمارين صوتية بسيطة

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الفنان المصري تامر حسني، عن التقرير النهائي لحالته المرضية؛ مبينًا أنه يحتاج إلى تمارين صوتية بسيطة.

وقال ” تامر ” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، إن ما يحتاجه هو تمارين صوتية بسيطة، وجلسات لتفتيح الشعب الهوائية، وتهيئة الصوت تدريجيًا للعودة لحالته الطبيعية.

وأضاف: ” شكرًا لكل طبيب معالج، الحمد الله تعافيت تمامًا بفضل ربنا ثم رعايتكم ونصائحكم ” .

وكان الفنان تامر حسني قد نُقل إلى إحدى مستشفيات منطقة ٦ أكتوبر بعد انتهاء تصويره برنامج صاحبة السعادة؛ إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.