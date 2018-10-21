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تدريب 20 ألف مواطنة وإطلاق مشروعين لرفع مساهمة المرأة في قطاع التكنولوجيا

تدريب 20 ألف مواطنة وإطلاق مشروعين لرفع مساهمة المرأة في قطاع التكنولوجيا
علي القحطاني (صدى):

تعتزم وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات الإعلان قريباً عن مشروعين في مجال التقنية لرفع مساهمة مشاركة المرأة في القطاع ، وذلك بالتوازي مع تدريب 20 ألفا من المواطنات بالتعاون مع شراكات أجنبية كبرى وذلك وفقاً لإدارة تمكين المرأة بالوزارة .

من جانبها قالت وضحى فهد بن زرعة مدير الإدارة خلال ملتقى المرأة في قطاع التقنية والاتصالات، الذي عقد في الرياض أمس ، أن مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات بالفعل قفزت إلى 12 في المائة خلال العام الجاري بالمقارنة بـ 7 في المائة خلال العامين الماضيين.

وأشارت أن الوزارة تعمل بشكل مكثف في المناطق غير الرئيسية لتطوير وتمكين الكفاءات الموجودة وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها .


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