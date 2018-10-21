جامعة الملك سعود تدشن ملتقى الأمن الفكري

محمد السعران(صدى):

يدشن معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق 14/2/1440هـ فعاليات ملتقى ” شبابنا والأمن الفكري”، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ممثلة بمركز التوجيه والإرشاد الطلابي بالتعاون مع عمادة السنة المشتركة بجامعة الملك سعود، ، ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز الوعي والمعرفة لدى الطلاب في التعامل مع الظواهر الفكرية والتحولات الثقافية وما تشهده من تهديدات وأخطار مؤثرة على قيم المجتمع ومكوناته العقدية والثقافية.

وأوضح المشرف العام على مركز التوجيه والإرشاد الطلابي بالجامعة د.علي بن عبدالله البكر أن الملتقى يمثل رسالة الجامعة في تعزيز الأمن الفكري لدى شباب هذا البلد المبارك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخيري، ومن أبرزها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وغيره من الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة وخارجها، كما سيتخلل الملتقى عدد من الندوات والدورات التدريبية وحلقات النقاش.