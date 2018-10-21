مصالحة بين أحلام وشذى حسون بعد خلافات لأكثر من 3 سنوات

أماني الغامدي(صدى):

وقع صلح بين الفنانتين الإماراتية أحلام والعراقية شذى حسون، عن طريق الصدفة خلال لقائهما في مطار بيروت ومصافحتهما لبعض دون أي عتاب.

وأوضحت شذى: ” صار في لقاء بيني وبين أحلام في مطار بيروت بالصدفة وسلمنا على بعض وكأنه ما في شيء “.

وجاءت الخلافات بينهما عندما نشرت شذى مقطع فيديو لها مع أحلام، عبر حسابها في ” إنستجرام ” ، وظهرت فيه الثانية وهي تقبّل الأولى بشكل أثار جدلًا كبيرًا، وانهالت بعدها التعليقات السلبية، فطلبت حذف المقطع لكن شذى رفضت ليبدأ بعد ذلك تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام.

وقالت شذى حسون عن أزمتها مع الفنانة الإماراتية أحلام: ” في فترة كنا صديقات أنا وأحلام، وزهقت من قصصها، أنا ما عندي فعلًا مشاكل مع أحلام، لكن هي أذتني وتؤذيني إلى اليوم، وأقول حسبي الله ونعم الوكيل والله ياخذ لي حقي واقترحت بنفسي على إدارة موازين أن تسوّي ليلة خليجية تجمعني بأحلام، وقالوا: خايفين منها فقلت: هي سلسة جدا والله شاهد “.

ولفتت: ” والله العظيم ما عندي حقد على أحلام، وسألت عنها أثناء حادث برجلها لكن تجيلي ناس تنقل إنها تقول: يا أنا يا شذى “.