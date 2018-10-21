تنبيه بهطول أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بخصوص استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق: ففي المنطقة الشرقية: حفر الباطن القيصومة، النعيرية، الخفجي، والأجزاء المجاورة.

وأشارت إلى أن بداية الحالة ستكون في الساعة 11 صباح اليوم الأحد وستنتهي في الساعة 3 من صباح الإثنين.

وفي مكة المكرمة: تربة، المويه الخرمة، ظلم، والأجزاء المجاورة، لافتة إلى أن بداية الحالة ستكون في الساعة 14 حتى الساعة 22.

وفي المنطقة الشرقية: الدمام، الجبيل، الظهران، القطيف، الأحساء، الخبر، سلوى، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن بداية الحالة ستكون في الساعة 11 حتى الساعة 19 من مساء اليوم الأحد.