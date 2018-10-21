تنبيه بهطول أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بخصوص استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق: ففي المنطقة الشرقية: حفر الباطن القيصومة، النعيرية، الخفجي، والأجزاء المجاورة.
وأشارت إلى أن بداية الحالة ستكون في الساعة 11 صباح اليوم الأحد وستنتهي في الساعة 3 من صباح الإثنين.
وفي مكة المكرمة: تربة، المويه الخرمة، ظلم، والأجزاء المجاورة، لافتة إلى أن بداية الحالة ستكون في الساعة 14 حتى الساعة 22.
وفي المنطقة الشرقية: الدمام، الجبيل، الظهران، القطيف، الأحساء، الخبر، سلوى، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن بداية الحالة ستكون في الساعة 11 حتى الساعة 19 من مساء اليوم الأحد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36322 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يجيب الي فيه الخير🌦⛈️🌨🌧
رحمااااات الله نازله علينا
ويارب لك الحمد😘
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4643 ] نشر منذ 22 دقيقة
يا رب باكريم