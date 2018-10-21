إيقاف مطربة عربية لارتدائها زي فاضح

أماني الغامدي(صدى):

أٌوقفت المطربة السودانية منى مجدي سليم؛ وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بارتدائها زيًا فاضحًا.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت وسائل إعلام سودانية أن شرطة النظام العام بالعاصمة ” الخرطوم ” ، دونت بلاغًا على خلفية صور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الشابة الأسبوع الماضي.

وعن ذلك، أبانت أحد المصادر أن الشرطة ستقوم بتقديمها في وقت لاحق إلى محكمة النظام العام شرق الخرطوم، وفقًا لهذه الاتهامات.

يُذكر أن منى مجدي سليم أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي بنطالاً؛ وذلك خلال حفل أقامته مؤخرًا بمول ” سيتي بلازا ” في الخرطوم.