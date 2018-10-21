” الخدمة المدنية ” تدعو 10 من المتقدمين لمطابقة بياناتهم النهائية

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 10 من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام ” رجال ” ، المعلنة في 17 / 1 / 1440هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، كبدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم, في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة، وذلك ليوم الاثنين الموافق 13/ 2/1440هـ ولمدة يوم واحد فقط، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على برنامج جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية ستعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وارفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية.

وأهابت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.