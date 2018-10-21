الصين: انهيار منجم يتسبب في تعليق 22 عاملا تحت الأرض

بكين(صدى):

أعلن التلفزيون المركزي في الصين أن 22 شخصا على الأقل من عمال المناجم عالقين تحت الأرض بعد انهيار منجم فحم يقع بولاية شاندونغ شرقي البلاد.

ووفقاً للتليفزيون الصيني فقد وقع الحادث مساء أمس السبت (23:00 بالتوقيت المحلي) في منجم تابع لشركة ” لونيون ” في مقاطعة يونشينغ بولاية شاندونغ بعد وقوع ” ضربة جبلية ” .

وأكدت مصادر أن 334 شخصا كانوا داخل المنجم لحظة انهياره، مضيفة أن 312 منهم تمكنوا من الخروج من المنجم بسرعة، فيما لا يزال 22 آخرين تحت الأرض .

كما أكدت عدم وجود معلومات حول وضع العمال العالقين في المنجم ولا تزال أعمال رفع الأنقاض جارية بمشاركة أكثر من 170 شخص .