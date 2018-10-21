بالصور.. ​فولكس فاجن تبدأ إنتاج سيات تاراكو في مصنع فولفسبورج

مدريد(صدى):

قدمت أسبانيا سيارتها تاراكو الجديدة لفئة السيارات متعددة الاستخدامات بثلاثة صفوف وبدأت السيارات في خروج من مصنع الانتاج بالفعل الأسبوع الجاري في ألمانيا وليس في أسبانيا وبالتحديد في مصنع فولفسبورج. وهذه ليست أول مرة في التاريخ يقوم مصنع فولكس فاجن الرئيسي بتجميع سيارات من باقي علامات المجموعة ولكن هذا أول تكرار للأمر منذ 20 عام.

وقد صنعت فولكس فاجن في فولفسبورج العديد من الموديلات التابعة لعلاماتها الفرعية مثل أودي 50 الشبيهة بفولكس فاجن بولو في الفترة بين 1974 و1978 وأودي 80 من 1994 الي 1998 وأودي 100 من 1993 الي 1997 وسيات اروزا من 1996 الي 1998. وسيتم تصنيع تاراكو على قاعدة البناء MQB التي يستخدمها الألمان دائماً لتصنيع تيجوان وتوران وسيتم بذلك بلوغ عدد سيارات سيات متعددة الاستخدامات 3 موديلات تشمل تاراكو بجانب أتيكا وارونا.

وقد تم تطوير السيارة وتصميمها من في أسبانيا من قبل سيات وأن تصنيع السيارة في مصنع فولفسبورج يقوي الروابط بين سيات وفولكس فاجن ، وسيتم تصنيع تاراكو بمحركين بنزين ومحركين ديزل والمحركات البنزين 1.5 لتر بقوة 148 حصان ومحرك سعة 2 لتر بقوة 187 حصان ومحركين ديزل 2 لتر بقوة 148 و178 حصان.