تعليم مكة يُطلق مبادرة ” المجتمع المهني للتعلم النشط “

محمد السعران(صدى):

بادرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإشراف التربوي ” قسم التعلم النشط ” بإطلاق مبادرة المجتمع المهني للتعلم النشط .

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ عمر الأحمدي أن المبادرة تهدف للتحسين المستمر لعمليتي التعليم والتعلم داخل المدرسة وإيجاد بيئة محفزة للتعلم وتنمية خبرات ومهارات المعلمين وغرس الشعور بأهمية العمل الجماعي ورفع مستوى الأداء لأعضاء المجتمع المهني للتعلم النشط.

وقال الأحمدي : تأتي هذه المبادرة في ظل تنامي أهمية المدرسة من تمكين وقيادة مع أهمية التحول عن تحسين مخرجات التعليم لذا ظهرت هذه المبادرة لتشكل أول مبادرة من نوعها على مستوى إدارة التعليم في المملكة العربية السعودية حيث يتشكل فريق العمل فيها من 23 معلماً و 8 مشرفين تربويين

وعن آلية تطبيق المبادرة بين الأحمدي أن هناك عقد لقاءات متعددة سواءاً حضورياً أبو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى العمل على شقين الأول / تطوير الأداء والثاني / التكليف بمهمات يتم إنجازها خلال مدة محددة وهذه المهمات قد تكون إجراء دراسة أو تدريب أقران أو رصد ملاحظة في الميدان التربوي للتعزيز أو التحفيز ثم الخروج بتوصيات ونتائج تعرض على صاحب الصلاحية لاتخاذا القرار المناسب.

وأضاف الأستاذ عمر الأحمدي أن المبادرة تُعد تطويرية وعلاجية في نفس الوقت فجانب التطوير فيها يهدف بالدرجة الأولى لتطوير أداء أعضاء الفريق من خلال برامج التطوير المختلفة أما الجانب العلاجي يأتي من خلال القيام بالمهمات وإنجازها ثم اتخاذ القرار المناسب

واختتم الأحمدي حديثه بأن نطاق المبادرة يتمثل في مدارس التعليم العام حيث يمثل المعلمين أعضاء المجتمع المهني شرائح مختلفة من مراحل التعليم وكذلك مكاتب التعليم وسيستفيد من هذه المبادرة المعلمين والطلاب والمشرفين التربويين وقيادات التعليم والتدريب التربوي.