إيداع 11 مليون ريال إعانات في حساب 2946 مستفيدا من ذوي الإعاقة

الرياض(صدى):

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 11.478.800 ريال، تمثل الدفعة الأولى من مبالغ إعانات الأجهزة الطبية المُعينة في حسابات المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، البالغ عددهم 2946 مستفيداً.

وتم إيداع المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر بهدف مساعدتهم على تأمين أجهزة طبية مُعينة لهم.

كما أن الوزارة ممثلة في إدارة الإعانات الاجتماعية أصدرت الدفعة الثانية لإعانات الأجهزة الطبية المعينة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية لهذه الدفعة 29.174.500 ريال لعدد 5622 مستفيداً، وسيتم إيداع هذه المبالغ في حسابات المستفيدين من ذوي الإعاقة قريباً – بإذن الله -.